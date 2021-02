Bienvenue chez vous • vendredi 5 février

Au programme :



Vers 12h15, nous retrouverons Joan Charras Sancho. dans son émission “Une Bible est des femme”, elle reçoit cette semaine Sophie Lebrun. Elle est journaliste au magazine La Vie et suis, depuis plusieurs années, le sujet des abus et violences sexuelles dans l’Eglise catholique.



Pui, nous nous poserons des questions :

Pourquoi existe-t-il des religions différentes dans le monde ? Ont-elles une origine commune ? Pourquoi les gens sont-ils croyants ?

Des questions vastes et complexes qu’aborde l’anthropologue Pascal Boyer dans son essai ‘Et l’homme créa les dieux’ publié en 2001. Dix ans plus tard sort une adaptation en bande dessinée de cet ouvrage. Bénédicte Bossard à rencontré son auteur, Joseph Béhé qui nous offre aujourd’hui une adaptation graphique qui parlera autant aux pratiquants des religions et aux autres...



Mais bien sûr pour commencer on retrouve, pour la dernière fois de la semaine, Adrien Beaujean pour le journal.