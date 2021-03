Bienvenue chez vous• Vendredi 5 Mars

Aujourd’hui, nous célébrons la journée mondiale de prière.

Chaque année, le premier vendredi du mois de mars, cette journée (JMP) est célébrée dans plus de 170 pays.

La JMP est un mouvement de femmes chrétiennes laïques engagées dans la prière et l'action pour soulager la misère et faire acte de solidarité. Elle est le plus grand et le plus ancien mouvement oecuménique de prière.

Les textes de prières sont rédigés chaque année par des femmes d'un pays différent, ce qui est une des particularités de cette journée. Cette année, c’est au tour des femmes des îles Vanuatu sur le thème : Bâtir sur le roc de l’Évangile de Matthieu au chapitre 7 versets 24 à 29.

----

Mais revenons à présent sur le programme de cette émission :

Vers 12h15, nous retrouverons Joan Charras Sancho. dans son émission “Une Bible est des femme”, elle reçoit cette semaine Marie Francoise Maincent elle est actuellement déléguée au Centre International du Diaconat et co-responsable du Service de la Parole dans le diocèse de Lille.

Le Pape François arrive aujourd'hui en Irak. une première dans l'histoire papale. toute la communauté chrétienne irakienne reçoit cette venue comme un nouvel espoir. Depuis le 4eme sciècle , leur situation est rythmée par les persécutions. Pour en parler, Adrien Beaujean reçoit le frère Anis Ana, lui-même chrétien irakien, il vit à Strasbourg et est engagé depuis 30 ans dans l'ordre de Sainte Dominique.