Bienvenue dans un village unique en France : Sainte Croix en Jarez

invités : Jean-Michel Chauvet Président de l'Association de sauvegarde et d'animation de Sainte Croix en Jarez et adjoint au Patrimoine de la commune et Morgiane Laïb, responsable de l'Office de Tourisme





Au coeur du Parc naturel régional du Pilat, se niche un site extraordinaire : Sainte Croix en Jarez . Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France et labellisé village de caractère.

Ce patrimoine d'exception qui a le privilège d'être en même temps un village avec une vie communale dynamique doit être valorisé et entretenu. Nos deux invités nous expliquent quels sont les moyens mis en oeuvre pour faire face à cet objectif.