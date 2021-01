Biernvenue chez vous • jeudi 28 janvier

Au programme :



Le journal d'Adrien Beaujean.



Bénédicte Bossard reçoit aujourd’hui le président du forum européen de bioéthique, le docteur Aurélien Benoilid. A cause de la crise sanitaire, ce forum a lieu cette année sur internet. Et justement les questions abordées pour la 11eme édition du forum européen de bioéthique concerne cette épidémie. Par exemple :

Jusqu’où aller en matière de développement technologique en temps de crise ? Si l’on parle des vaccins, comment concilier éthique et commerce ? L’urgence justifie-t-elle l’accélération de la recherche ? C'est quelques-unes des questions abordées pour la 11eme édition du forum européen de bioéthique. Il se déroule jusqu’à samedi sur internet.

Une rencontre à retrouver juste après le journal.



Et on retrouvera Marie-Thérèse Fischer, chaque semaine, elle nous présente un lieu, un monument ou une légende, afin de nous éclairer sur une tradition ou coutume alsacienne.

Aujourd’hui elle nous raconte l’histoire de Gottlieb Konrad Pfeffel, célèbre homme de lettres, philosophe et pédagogue. Il portait l’idéal de l’égalité et de la tolérance entre les êtres humains… Une idée en avance sur son temps.