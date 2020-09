Bilan d'une saison touristique sous crise sanitaire en Touraine

Le bilan de la saison touristique en Touraine ! Le point a été fait lors de la dernière session du Conseil Départemental. Moins de touristes étrangers mais on a pu compter sur la clientèle française.



Dans cette édition, nous parlerons de l'inquiétudes du centre de coordination des dépistages des cancers en Centre Val de Loire. La Covid 19 ne doit pas faire oublier la nécessité de faire les dépistages du cancer du sein et du cancer colo-rectal



Le temps reste gris demain en Touraine Loir et Cher. Quelques gouttes de pluie et des températures autour de 15 degrés.