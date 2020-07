Bilan des aides financières pour la crise du coronavirus

Malgré les mauvais signaux de notre économie consécutifs à la crise due à la pandémie, des perspectives d'avenir plus souriantes se dessinent. Les aides de l'Etat et de la Région s'oriente vers une aide massive à la Recherche ou à une restructuration de nos outils de production avec, peut-être des relocalisations et une démarche "verte". Les aides financières sont trop souvent un casse-tête. Alexandre Salas Gordo, président de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine, l'invité de Paroles d'entrepreneur, prodigue ses conseils.