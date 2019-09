Bilan estival touristique positif pour Bourges

Des drones utilisés par les sapeurs pompiers de l'Indre. De quoi leur apporter de nouvelles informations pour les aider dans leur travail.



L'été approche de son terme et les touriste sont déjà rentrés chez eux pour la plupart. Alors quel bilan tirer de cet été 2019 à Bourges ? On en parle dans cette édition.



Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain pèlerinage marial des mères de famille vers Pellevoisin. Il aura lieu les 21 et 22 septembre prochain.



Un nouveau festival à Bourges ! La musique baroque sera à l'honneur les 20, 21 et 22 septembre prochain. Une manière de récolter des fonds pour l'église Notre Dame.