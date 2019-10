Bilan positif du festival des familles

Sous la chaleur, de nombreuses familles sont venues participer au festival qui leur était dédié ce week end à Bordeaux, à l'initiative de la pastorale familiale catholique... Plusieurs temps forts ont ponctué l'événement : un village des familles sur les allées de Tourny samedi, mais aussi des conférences ou le concert de Natacha St Pier à la cathédrale. Un bilan positif pour Loic de Chamiseau, l'un des responsables de la Pastorale familiale au micro de Jean Michel Petaux :

Samedi après midi se tenait des conférences, l'une sur l'écologie l'autre sur l'éducation et le numérique, à laquelle a participé cette mère de famille. "J'ai posé les questions qui me taraudaient, à savoir : faut il interdire les écrans ? L'intelligence des enfants est-elle amoindrie par l'usage des écrans ? Et clairement la réponse était négative, donc ça m'a rassuré. J'ai compris qu'il fallait utiliser le numérique comme n'importe quel outil et l'intégrer dans la vie familiale".

La conférence était animée par l'OPEN, Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation Numérique, qui inaugurait ainsi un cycle de conférences à Bordeaux sur le numérique. Il y sera question notamment des enjeux sanitaires pour les jeunes enfants, des contenus pornographiques ou des réseaux sociaux.

RCF Bordeaux était bien sûr présent, avec un "bar à podcasts" samedi après-midi. L'occasion de déguster un échantillon de nos émissions tout en sirotant une boisson fraîche bienvenue sous la chaleur !