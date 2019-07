Bilan positif pour le projet Cuisine du Monde à Pontanezen

Le premier restaurant éphémère et coopératif de Brest, baptisé "Cuisine du Monde", et hébergé depuis 6 mois dans le centre social Horizons à Pontanezen, ferme ses portes aujourd'hui. Depuis le mois de février, il a permis à une dizaine d'habitants de ce quartier prioritaire, d'origine diverses, mais tous en recherche d'emploi, de se confronter à la réalité des métiers de la restauration. Marion Watras et ses invités tirent un premier bilan de cette expérience inédite.