Bilan"satisfaisant" en 2020 pour les 4 centrales nucléaires de la région Centre

Belleville-sur-Loire, Dampierre en Burly, Chinon et Sain-Llaurent des Eaux : ces 4 centrales nucléaires du Centre-Cal de Loire sont passées à la loupe plusieurs fois par an par l'autorité de sureté nucléaire. Pour 2020, leur bilan est "satisfaisant" selon l'ASN, on voit ça tout de suite.



Et si vous effectuiez une action solidaire et écologique ? C'est possible grâce à la collecte de vieux téléphone organisée par l'association Ecosystem jusqu'à jeudi.



Chez nos voisins de la Touraine, Le Clos Lucé ouvre au public sa nouvelle galerie qui met en avant le Léonard de Vinci peintre et architecte.. visite de ce lieu immersif dans cette édition.



Et on terminera avec un peu de sport. Les compétitions de pétanque ont repris en France et dans l'Indre. Une reprise avec une nouvelle présidence depuis le mois de décembre et la prise de fonction de Marie-Agnès Dallot.