Biodiversité et paléontologie : trésors de la réserve naturelle Sainte Victoire

Seule réserve au monde inscrite sur la liste verte du Congrès Mondial de la Nature, qui aura lieu à Marseille en septembre prochain, la réserve naturelle de Sainte Victoire est un lieu unique. Avec une biodiversité exceptionnelle (plus de 1300 espèces végétales et animales y ont été recensées depuis 2015), la réserve renferme également des oeufs et squelettes de dinosaures de Provence, exposés au public à la Maison Sainte Victoire.