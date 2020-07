Bioéthique : avons-nous le droit de tout faire ?

Aujourd’hui l’heure est grave et sérieuse, vous avez sans doute entendu parler du projet de modification des lois de bioéthique qui est débattu à l’Assemblée Nationale en ce moment, un projet qui m’oblige à transformer mon coup de cœur en un coup de gueule comme on dit.



Récemment, alors que je discutais avec une amie catholique favorable à ce projet loi, je l’ai entendu dire," oui mais moi je n’ai pas les même opinions politiques" que toi.



Mais est-ce uniquement de politique dont il est question ici ? A savoir d’administration des choses temporelles, d’organisation de la société ? Il me semble que non.



Sont en jeu ici des décisions méta-politiques, d'ordre anthropologique et qui portent sur la nature même de l’être humain et de sa procréation. Sont en jeu des décisions qui font appel à l’âme et la conscience des députés, des décisions « rares » comme l’a rappelé le ministre de la santé Olivier Véran en ouverture de séance lundi soir à l’Assemblée.



Au passage on peut s’étonner que des débats aussi rares et engageants pour l’avenir de notre humanité reviennent au calendrier parlementaire au milieu de l’été pour débuter à 21h45 par une séance nocturne…



Mais revenons au fond du sujet. Qu’elle est la question qui sous-tend ces débats ? La question est « Avons-nous le droit de tout faire ? »



Exemple: le projet de loi prévoit de retirer de la loi le critère d’infertilité médicale lié à l’Aide Médicale à la Procréation, pour ouvrir celle-ci à toutes les femmes, qui désirent avoir un enfant (seules ou a deux).



Le problème c’est que mécaniquement ces enfants seront privés de leur père.



Aussi Mgr d’Ornellas, en charge de la commission bioéthique à la conférence des Evêques de France pose la question « Avons–nous le droit d’affirmer de façon péremptoire que priver un enfant d'un père n'est pas un mal pour l'enfant et respecte ses droits ? » Je ne crois pas.



Deuxième exemple. Le projet prévoit l’élargissement du diagnostic préimplantatoire à la recherche de malformations chromosomiques sur les embryons conçus in vitro. En résumé : On pousse encore plus loin la sélection des embryons en fonction d’une prétendue « qualité ».

Vous avez peut être vue cette maman d’un petit garçon trisomique sur les réseaux sociaux, qui supplie le président et les députes de retirer cette loi par respect pour son enfant et tous les autres trisomiques de France.



« Avons-nous le droit de tout faire ? » « Avons-nous le droit de trier les embryons humains en fonction de leur handicap ? » Je ne crois pas.



Et la liste serait longue avec ce que le projet de loi contient, nous pourrions aussi évoquer la congélation des ovocytes, la levée de l’interdiction de créer des embryons transgéniques, ou encore l’éclatement de la maternité en légalisant la réception de l’ovocyte du partenaire…



Bref vous l’aurez compris ces modifications bioéthiques projettent de bouleverser grandement l’équilibre de notre humanité et laissent transparaitre en filigrane un projet de société et une vision de l’humanité singulière.



Ce qui fait dire au père Stalla-Bourdillon, ancien aumônier des parlementaires dans les colonnes du journal Paris Notre Dame : « Aujourd’hui l’écologie s’invite partout sauf dans le respect de la filiation humaine ».



Dans un récent communiqué Mgr Dollmann, lui, Archevêque de Cambrai, affirmait que le jour d’ouverture de ces débats était « un jour de grande tristesse ». La tristesse. Voilà ce qui habite mon cœur au regard de ce projet de loi.



Alors puisque nous sommes sur une radio chrétienne, n’hésitons pas à prier pour notre pays et pour nos députés. St Jean Chrysostome disait « L'homme qui prie a la main sur le gouvernail du monde ».