Bioéthique : Les évêqes invitent à signer la pétition contre la réforme votée

Nous reviendrons sur le projet de loi relatif à la bioéthique qui vient d’être voté par les députés. Pour autant les opposants ne désarment pas. Une pétition est lancée par le collectif Marchons enfant que les évêques de France invitent à signer.



Vous entendrez le témoignage de 2 jeunes mayennais qui se feront ordonnés diacre en vue du sacerdoce ce dimanche.



On s'en doutait déjà, c'est maintenant prouvé : le confinement a accru la dépression des résidents des maisons de retraite. C'est ce que montre une étude menée par des chercheurs de l'université de Nantes. Ils se sont concentrés sur les malades d'Alzheimer, qui ont déjà des risques de dépression, liés à cette maladie. Et leur état s'est dégradé, du fait de l'isolement,



Nous terminons aujourd’hui notre série consacrée aux compétences du Conseil régional, avec l’agriculture. Les Pays de la Loire comptent 38 000 agriculteurs, 30 000 exploitations. Et un agriculteur, c’est 7 emplois directs sur le territoire…



Et enfin… Ce week-end, c’est « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Des particuliers de toute la France ouvrent leur jardin au public Leur point commun : ils sont tous cultivés au naturel, c’est-à-dire sans engrais ni pesticides chimiques.