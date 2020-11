Biotyfoule, le rendez-vous des amateurs de vin bios

Nous parlions hier avec Xavier Mathias d’un nécessaire retour à la terre et de la nécessité d’une consommation plus raisonnée, moins “hors-sol”... C’est aussi le cas pour la consommation de vin… de plus en plus de viticulteurs se lancent dans le bio.. Et en Touraine, ces vignerons se retrouvent tous les ans pour le salon Biotyfoule.

Romain Fredon est conseiller au GABBTO, l'association qui organise tous les ans le salon Biotyfoule. Cette année, il aura lieu en ligne.