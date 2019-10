Blue Whale exporte les pommes et poires des vergers de Maine-et-Loire

Les 11 et 12 octobre, c'était la 4ème édition de Vergers en fête, des portes ouvertes dans les vergers des producteurs de pommes qui travaillent pour Blue Whale. Ce groupe commercialise 60 000 tonnes par an de pommes et de poires cultivées en Anjou. Arboriculteur à Corzé, Albert Richard est le président de la coopérative des Vergers d'Anjou, qui travaille pour Blue Whale. Nouvelles variétés, respect de l'environnement, conquête de nouveaux marchés... Il nous parle des ambitions du groupe, qui fête ses 50 ans cette année.