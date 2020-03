Bluebird et l'aide aux femmes enceintes

Avec Constance del Marmol et Guillaume Dos Santos, petit inventaire de toutes les aides matérielles, financières et psychologiques qui existent pour les femmes enceintes en situation de précarité. En seconde partie d'émission, présentation du livre Bluebird, de Geneviève Damas : Juliette, adolescente de 16 ans, découvre qu'elle est enceinte de six mois et demi.

Récit plein de tendresse et de poésie, à lire aux éditions Gallimard.