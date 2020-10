Blues Rock Festival de Chateaurenard

Demain soir a Chateaurenard prés d’Avignon, se déroulera la 3ème édition du Blues Rock Festival, un festival qui change de formule cette année due aux restrictions sanitaires, au programme une soirée unique et exeptionnelle avec un concert de Kathy Boyé & The DTG Gang précédé de la projection d'un documentaire retraçant les 22 ans de ce festival. Et c'est un stéphanois, Thibaud Degraeuwe qui a réalisé ce documentaire, il nous en dit un peu plus sur la genèse de ce projet.