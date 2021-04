Bodo Busse,Théâtre de Sarrebrück, foot dans l'entre-deux-guerres et Pierre Cuny

Un début de semaine transfrontalier, après Sex with strangers que nous avons évoqué hier sur la scène du Théâtre de Luxembourg , direction la Sarre ce soir, le Théâtre National de la Sarre a rouvert début avril, son administrateur général Bodo Busse sera en ligne avec nous après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Nous parlerons foot dans l'entre-deux-guerres avec Joscelyn Lapart et son invité Thibaut Heberlé. quelques mots de cinéma et Pierre Cuny, maire de Thionville en ouverture, qui a décidé de faire campagne.