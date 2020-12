Bodo Busse/Saarländisches Staatstheater et Grégory Cauvin/Le Carreau.

Un 1819 frontalier et transfrontalier ce soir avec Bodo Busse général intendant, directeur général artistique du théâtre de Saarbrücken et dans quelques instants Joscelyn Lapart accueillera en ligne le nouveau directeur du Carreau à Forbach Grégory Cauvin. Nous parlerons Europe et retrouverons Danièle Behr pour une chronique consacrée au fédéraliste allemand. Nous restons dans le thème et je vous proposerai quelques non sorties cinéma. Sébastien Souici sera présent à 18h30 pour le journal régional.