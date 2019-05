Bonjour chez vous ! - 13 juin 2019 à 11:00

Du lundi au vendredi, en direct de 11h à 12h

Culture, santé, consommation et conseils pratiques : c'est le cocktail pétillant de bonne humeur et de proximité que vous propose Pascale Michotte, en direct du lundi au vendredi à 11h ! En direct, Pascale et ses chroniqueurs comptent bien mettre en avant les talents, les richesses et les opportunités de notre belle Lorraine : agendas culturels, chroniques pratiques, découverte d'associations, informations régionales et les invités qui font l'actualité de la semaine, "Bonjour chez vous !" c'est un rendez-vous à ne pas manquer et auquel vous pouvez ajouter votre grain de sel en adressant demandes de conseils, questions et remarques au standard de RCF Lorraine Nancy au 03.83.93.31.31 ou par mail en suivant ce lien.