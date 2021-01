Bonne année 2021 avec Chemin Faisant !

Retour au format classique pour votre rendez-vous mensuel avec les personnalités qui animent la vie des églises protestantes en Moselle.





Nous retrouvons Christian Baltzinger, de la Mission Handicap de l'UEPAL, au micro de Michèle Larchez. Elisabeth de Bourqueney, pasteur à Moyeuvre-Grande et Conrad Mohr, pasteur Lutherien, également aumônier à Sarreguemines et Bitche approfondissent leurs réflexions abordées en décembre autour de la résilience et du rôle des aumoniers.