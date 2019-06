Bonne fête de la musique !

La commune de Jeu-les-Bois dans l'Indre entreprend des actions pour réduire sa facture énergétique. Cette réduction a également des effets bénéfiques sur les finances de la commune.



L'écart salariale entre les hommes et les femmes est surveillé. Les entreprises doivent désormais rendre cet écart public. Les entreprises locales ont été préparées à cette nouvelle politique.



"Un village pour aliénés tranquilles", c’est le titre d’un ouvrage que nous allons découvrir en compagnie de son auteur qui retrace une histoire méconnue qui se déroule à Dun-sur-Auron.



Et aujourd'hui c'est le solstice d'été qui marque le passage à la saison estivale. Comme toujours c’est aussi la fête de la musique, on vous donne des idées de concerts à la fin de ce Tour de l’actu !