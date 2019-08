Bonne rentrée à l'écoute de RCF !

Le mot du directeur

Chers amis,

Bienvenue à vous qui découvrez le programme de RCF. Vous y trouverez une proposition spirituelle quotidienne, au rythme de chacun, mêlant psychologie (La Vie est un Art), émerveillement devant l’autre (Visages), plongée

intérieure (Halte Spirituelle), invitation à la prière ou encore rencontre des chrétiens qui s’engagent près de chez vous (Vitamine C).

RCF allie information de proximité et actualité nationale ou internationale, comme dans les deux grandes tranches d’information quotidiennes, la Matinale et le 18-19 régional. Nos journalistes et animateurs cherchent à vous informer, mais aussi à vous accompagner pour comprendre et aimer le monde d’aujourd’hui avec l’éclairage de l’anthropologie chrétienne. En direct ou en podcast, je vous souhaite de trouver dans nos programmes un vrai soutien dans votre pèlerinage personnel.



Laurent Dominici, directeur du Développement, Produit et Digital

Zoom sur...

• Les Éditorialistes

Du lundi au vendredi à 7h55 dans La Matinale RCF

Chaque jour RCF donne carte blanche à cinq personnalités : Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef au journal La Croix (lundi) ; Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente de la conférence des religieux et religieuses de France (Corref), théologienne (mardi) ; François Huguenin, éditeur religieux chez Tallandier (mercredi) ; Mgr Benoît de Sinety, vicaire général de l’archidiocèse de Paris (jeudi) ; Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita, co-fondateur du Courant pour une écologie humaine (CEH) (vendredi).



• Le Grand Invité

Du lundi au vendredi à 8h10 dans La Matinale RCF

Stéphanie Gallet reçoit une personnalité au cœur de l’actualité nationale ou internationale. Au cœur de la Matinale, une rencontre quotidienne pour prendre de la hauteur avec bienveillance et pour donner du sens à l’information.

Les Nouveautés de la rentrée

• Livre comme l’air

Le premier mardi du mois à 21h

Dès le 3 septembre, avec la collaboration de l'association Lire pour en sortir, qui agit en milieu carcéral, et avec le soutien de la Fondation Groupe ADP, RCF vous propose une émission de 55 minutes réalisée par Véronique Macary, construite autour d’un ou plusieurs livres sur lesquels des détenus seront invités à réagir, à témoigner et à échanger, souvent en présence de l’auteur. Une invitation à la lecture et au partage, au-delà des murs !

• "À la ville et au monde", le nouveau magazine proposé par Vatican News

Le dimanche à 22h

La rédaction française de Vatican News (anciennement Radio Vatican) vous propose un nouveau magazine hebdomadaire de 20 minutes. Au programme, un retour sur l'angélus et l'audience générale du mercredi, suivis d'un entretien avec une personnalité francophone sur des thèmes concernant la vie de l'Église.

• L’Art et la foi

Le mercredi à 13h30

Avec "L'Art et la foi", Thierry Lyonnet vous invite à redécouvrir l'exceptionnelle richesse de l'art sacré. Un patrimoine artistique et spirituel qui va des peintures rupestres de la préhistoire aux œuvres d'art contemporaines. Une émission pour comprendre le message spirituel des œuvres d'art.

• Lumière intérieure, avec KTO

Le jeudi à 17h

Chaque semaine, Ariane Warlin reçoit en plateau une personnalité et nous donne à voir sa lumière intérieure. Des artistes, des écrivains, des sportifs ou encore des journalistes livrent leur regard sur le monde et se confient sur leur façon de puiser leur espérance.

Sibylle Nguyen : 04 72 38 81 15 - sibylle.nguyen[arobase]rcf.fr