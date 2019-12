Bonnes vacances de Noël !

Noël J-5 ! Bonnes vacances aux écoliers qui vont pouvoir profiter de deux semaines de repos. Quoi faire alors que le réveillon est en préparation ? On a quelques pistes pour vous.

Ce dernier week-end avant Noël sera l’occasion de profiter d’un grand nombre de spectacles au Mans.

Marchés de Noël.

Depuis près d’un mois maintenant, on a pris l’habitude de voir la place de la République aux couleurs de Noël. Le marché de Noël du Mans est bien évidemment ouvert en ce dernier week-end avant le réveillon. Le Père Noël sera toujours présents pour recueillir les dernières lettres des enfants sages. À proximité, le salon des créateurs restera ouvert jusqu’au 23 décembre, 19h, ou encore à La Visitation jusqu’à la veille de Noël.

Dans le département aussi on organise des marchés de Noël. À Courcemont de 15h30 à 22h, place Jules Terrier, un marché de Noël mettra en avant les produits artisanaux et gastronomiques de la région. Un feu d’artifice mettra un point d’honneur à cette soirée du 21 décembre.

Le lendemain, dimanche 22 décembre, c’est Saint-Rémy des Monts se met à l’heure de Noël. Son marché, place de l’Église de 15h à 19h vous donnera de bonnes odeurs de Noël pour une présentation de produit d’artisanat et de gastronomie.

Ateliers.

Samedi après-midi, Pierre Perrono vous propose de devenir graffeur ! L’artiste propose un atelier découverte pour manier la bombe de peinture. Vous pourrez également personnaliser vos différents tissus, t-shirt, sweat-shirt ou sac, avec des motifs de Noël.

Si vous trouvez que votre crèche manque de quelques sujets, n’ayez craintes. En attendant l’arrivée de l’enfant Jésus, rendez-vous à 14h à la Cathédrale Saint-Julien. Cette visite-atelier est proposée par la Maison du Pilier-Rouge. Vous pourrez alors découvrir l’histoire des potiers et du modelage des santons, avant de mettre vous-même la main à la pâte. La réservation se fait au Service du Tourisme et Patrimoine au 02 43 47 40 30, les places vont de 4 à 6€.

Animations.

La fanfare de rue Back Beat Brass Band fera résonner La Visitation à partir de 16h ce samedi 21 décembre. Sept musiciens seront en déambulation pour interpréter des musiques du registre New Orleans et hip-hop.

À partir de samedi 21 décembre, le Théâtre du Passeur proposera de nombreuses animations pour petits et grands. Ca se passera au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière pour des tarifs allant de 6 à 8€. Les réservations se font au 02 43 76 65 82 et le programme est à retrouver en détail sur le site du théâtre : http://www.theatredupasseur.fr/

Dès aujourd’hui, vendredi 20 novembre et jusqu’à dimanche, le Marché des Potiers prend place rue Jankowski au Mans entre la place de la Sirène et la place de l’Étoile. C’est de 9h à 19h sur les trois jours pour découvrir les réalisations de ces artisans, et pourquoi pas, une occasion de compléter les cadeaux du Père Noël.

Ne pas oublier le voyage lumineux de Le Mans Sonore à l’Abbaye Royale de l’Épau. l’accès reste gratuit à partir de 18h pour les dernières entrées possibles à 19h15. Attention, il n’y aura pas d’illuminations les 24 et 25 décembre, ainsi que pour le Nouvel An les 31 décembre et 1er janvier.

Le Musée des 24 Heures du Mans accueillera aussi le Père Noël qui s’installera dans un bolide. Même s’il ne sera pas engagé au départ des prochaines 24 Heures, l’équipe du Musée de l’ACO accueillera petits et grands pour des animations à partir de 10h30 lundi 23 décembre.

Spectacles.

Sur le prochain week-ends, les spectacles seront toujours au programme. Pour commencer, le 21 décembre, la Maison Pour Tous Jean-Moulin propose « La Maison en petits cubes » un spectacle de marionnettes, d’ombres et d’objets à 14h30 et 17h. Les places pour le spectacle sont à réserver au 02 43 47 48 64.

Pour dimanche aussi, deux spectacles vous sont proposés. Le premier, « La Robe Rouge » est un spectacle mêlant dessin animé, théâtre d’ombre et musique électronique. C’est à 11h et 15h dimanche 22 décembre au bâtiment EVE de l’université du Mans. Les places sont à réserver auprès du Service au Développement et de l’Action Culturelle au 02 43 47 36 52.

Dimanche également, retrouver les Affreuzzz pour un théâtre de marionnettes. Une esthéticienne d’un salon ultra-tendance et sa femme de ménage remodèlent les animaux domestiques. En posant la question du physique dans les relations humaines, on trouve ici un spectacle qui nous fait réfléchir avec de l’humour, mais aussi accessibles aux plus jeunes dès 3 ans. Le relooking beauté aura lieu à la Maison de quartier Pierre Guédou, 13 impasse Floréal, et les places sont à réserver au 02 43 85 16 61.

Concerts.

La Visitation aura un programme chargé ce samedi après-midi. Dame de Caro, auteure, compositrice et interprète mancelle se produira au Cloître de La Visitation avec le pianiste Christian Bidal dans un répertoire jazz, blues, soul et pop. C’est à 15h et 17h en accès libre.