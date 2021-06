Bordeaux 2 : le bastion historique de Chaban Delmas cristallise les divisions à droite

Bordeaux 2 est le canton de l'hyper centre de Bordeaux... il comprend le triangle d’or, avec pour segments les allées Tourny, les cours de l’Intendance et Georges Clemenceau. Il se distingue par ses nombreuses artères commerçantes et englobe l’hôtel de ville, le quartier Saint-Augustin. Dans l’ensemble, c’est le canton de Bordeaux le plus homogène, avec une catégorie socio-professionnelle aisée. La population rajeunit d’année en année.

Sur le plan politique, c’est le canton de Jacques Chaban-Delmas, historiquement situé à droite de l’échiquier politique, Bordeaux 2 comprend 31 000 électeurs.

7 listes s’affrontent pour ce scrutin avec une particularité : la division à droite ; ce canton de Bordeaux 2 est détenu à l’heure actuelle par la conseillère départementale du Modem Laurence Dessertine, autrefois aux côtés de Jean-louis David, LR, avant son décès le 16 mai dernier.



Liste Agir

Laurence Dessertine se représente sur la liste LREM au côtés de l’ancien bâtonnier de Bordeaux, maire de Labrède Michel Dufranc, qui habite le quartier depuis 40 ans. Ils s’engagent au nom d’Agir pour une droite constructive, défendant notamment une nouvelle gestion notamment en matière d’aides sociales pour davantage personnaliser et humaniser les dossiers.

En dehors de cette candidature, la droite est représentée par plusieurs autres listes, mais aucune n’est investie par Gironde avenir, la lise officielle conduite par Jacques Breillat au département.



Marik Fétouh et Alexandra Siarri

Le binôme est soutenu par Nicolas Florian, Isabelle Juppé ou Valérie Pécresse. Il défend la mise en place d’une forte démocratie participative, faire « avec » et pas « à la place de » , une attention aux familles et une action déterminée sur la prévention de la délinquance.

Là où ça se complique, c’est qu’une autre liste à droite est aussi en lice soutenue par les fillonistes.

Liste de Guillaume Boraud et Virginie Calvet

Parmi les soutiens de cette liste : l’ancien maire de Bordeaux Hugues Martin, ainsi que plusieurs personnalités LR comme Eric Ciotti ou Bruno Retailleau. Cette liste revendique la paternité de la droite historique, autour des valeurs de famille, justice, éducation et autorité.

Le rassemblement national présente quant à lui le duo Guillaume Jammes et Christine Armanet.

Liste Rassemblement National

Pour Guillaume Jammes, il faut penser global et non seulement à l’échelle d’un canton. Le département représente un maillon clé pour aider à une bonne répartition des ressources, plus égalitaire afin de lutter contre la précarité, soutenir les aides à la petite enfance ou lutter contre l’insécurité. Penser global et redonner des moyens forts à la collectivité pour agir.

Liste sans étiquette, Philippe Gouband et Catherine Preuilh

Le duo revendique une candidature de bon sens et de proximité, dépolitisée, avec l’idée originale de passer le relai aux suppléants à mi mandat. Parmi les idées sur le canton, celle de transformer l’îlot Castéja – propriété de Gironde habitat - en crèche et foyer de jeunes travailleurs, plutôt qu’en hôtel luxueux.

A gauche de l’échiquier politique, on trouve deux listes : celle de la majorité départementale et celle de Bordeaux en luttes.

Liste Gironde en commun

Elle est coduite par le duo Cyril Fonrose (PS) et Marie-Charlotte Latour (Génération), deux nouveaux venus.

Le binôme veut s’inscrire dans une logique de transparence démocratique ; également apporter un plus grand soutien aux familles notamment, en créant des relais d’assistantes maternelles sur le canton ou créer une maison des aidants.

Liste Bordeaux en luttes

Le liste de la France insoumise, du NPA et des Gilets jaunes est représentée par Gautier Fournié et Danielle Poulmarch, qui souhaitent être la voix des sans voix.

Les candidats défendent une démocratie vraiment participative avec un droit de regard sur le travail des élus, mais aussi la santé accessible, l’écologie et un soutien appuyé à la défense des femmes, pour améliorer la prise en charge en cas d’agressions.