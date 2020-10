Bordeaux : 200 personnes expulsées du squat de Lajaunie mises à l’abri dans un entrepôt

La nouvelle municipalité a trouvé dans l’urgence un entrepôt à 200 Bulgares et Roumains après l’évacuation par la préfecture de l'un des plus grands squats de l’agglomération vendredi matin.

Après l’expulsion, vendredi 2 octobre, des occupants du squat de Brazza, situé dans la rue Lajaunie à Bordeaux rive droite, de nombreuses familles bulgares et roumaines se sont retrouvées à la rue. Le lendemain, la mairie de Bordeaux a donc mis à la disposition un hangar inoccupé sur les quais de Brazza. Ecoutez le reportage de Clément Guerre :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

30 minutes pour quitter sa caravane

Ils sont donc plus de 200. Des familles, des bébés et des mamans expulsés à se retrouver dans ce hangar quais de Brazza. Il y fait froid, l'endroit est sale, mais au moins les familles ont un toit au dessus de leur caravane. Daniella, par exemple, a 38 ans, deux enfants à charge. Vendredi elle a été délogée de sa caravane dans des conditions qu’elle n’est pas prête d’oublier. Les policiers lui ont laissé 30 minutes pour partir avec ses affaires.

DE L’EAU INSTALLÉE ET DES MASQUES DISTRIBUÉS

Du côté de la mairie de Bordeaux, on essaie d'installer l’eau, l’électricité et les toilettes dans ce hangar quais de Brazza. Le tout avec un sentiment d’amertume contre la préfecture de Gironde qui a procédé à l’évacuation du squat de Lajaunie vendredi, comme le raconte Harmonie Lecerf, l’ajointe aux solidarités à la ville de Bordeaux. Elle rappelle le temps exécrable du week-end. "En plus, l'expulsion s'est faite sans aucune considération pour la crise de Covid-19", selon elle.

Pour la préfecture : 100 places d’hébergement ont été déployées, 29 personnes y ont répondu.