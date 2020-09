Bordeaux : 600 étudiants ont besoin chaque semaine des distributions de denrées alimentaires et la crise sanitaire aggrave encore la situation

Avec la crise sanitaire les étudiants sont de plus en plus précaires. En cette rentrée peu ont trouvé un petit boulot, et beaucoup ont recours à l’aide alimentaire à Bordeaux.

Pour beaucoup d’étudiants bordelais, la rentrée rime de plus en plus avec : la précarité.

Avec la crise sanitaire, ces jeunes ont dans l'ensemble du mal à trouver un petit boulot à Bordeaux. Certains ont donc à peine 50 euros par mois pour faire leurs courses et se tournent vers l'aide alimentaire distribuée par le Crous de Bordeaux et La Banque Alimentaire.

Face à cette précarité, les distributions ont repris à la rentrée, comme pendant le confinement. Chaque semaine près de 600 étudiants s'inscrivent pour récupérer des denrées.

Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site du Crous de Bordeaux.