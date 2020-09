Bordeaux : au conseil municipal, débats électriques sur la sécurité et la crise

Conseil municipal électrique hier à Bordeaux. Il fut question du Covid et de sécurité très largement. Nous entendrons des extraits dans quelques instants. Nous reviendrons aussi sur la question débattue de l'armement des policiers municipaux.

Le conseil municipal de Bordeaux que tout le monde voulait apaisant fut électrique hier après midi à l'hôtel de la métropole. Les débats ont porté sur la crise sanitaire largmeent, mais aussi sur la question cruciale de la sécurité, alors que la demi brigade de CRS annoncée sillonne les rues de Bordeaux depuis ce mardi. Le marie a rappelé son objectif : articuler politique de prévention et politique sécuritaire.

Une des réponses a l'insécurité a été la création d'un GLTD en septembre : groupement local de traitement de la délinquance pour agir face à la délinquance dans le quartier St Michel.

En revanche, sur la question de l'armement, la question divise. Pierre Hurmic n'est pas favorable à ce que la police municipal en soit équipée, Marik Fetouh de Bordeaux ensemble l'a regretté et Philippe Poutou a dénoncé le tout répressif. extraits :



Enfin notons d'autre sujets abordé lors de ce conseil municipal de rentrée : un voeu pour un moratoire sur le déploiement de la 5G ou encore l'engagement dans le projet territoire zéro chômeur de longue durée.