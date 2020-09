Bordeaux : la nouvelle vie du dépôt de bus de Lescure

Lescure, plus ancien dépôt de bus dans l’agglomération, fait peau neuve à Bordeaux. Retour sur l'histoire de ce lieu et sa réhabilitation.

Parmi les grands chantiers engagés dans la métropole bordelaise, le dépôt de bus de Lescure, situé en face du cimetière de la Chartreuse, bénéficie d'une vaste opération de réhabilitation pour restaurer le site qui accueillait jadis les premiers tramways électriques de Bordeaux.

La vieille halle conservée

La réhabilitation, confiée aux architectes Brochet Lajus Pueyo (BLP), concerne donc la grande halle et ses bâtiments annexes, mais aussi la rénovation de parkings extérieurs, la construction de nouveaux bâtiments administratifs et d'un atelier de maintenance des bus. Sur le plan environnemental, un système de récupération des eaux pluviales permettra le lavage des bus, et des panneaux photovoltaïques vont être installés. Mais pour la société Kéolis, opérateur du réseau TBM, l'atout principal, c'est la réorganisation pratique des services. Le site permettra de stationner 200 bus contre 110 aujourd'hui. Notons d'ailleurs que le dépôt de bus reste en activité pendant la durée du chantier.

Date de livraison du nouveau dépôt de Lescure en 2024 pour un coût de 75 millions d'euros.