A Bordeaux, la police ouvre le premier commissariat numérique en France

A Bordeaux, la police nationale a ouvert le 16 juillet 2020 un commissariat d’un nouveau genre : une plateforme numérique pour rapprocher les policiers des habitants partout en France. Douze policiers qui répondent en direct aux internautes sur le site internet moncommissariat.fr. Les demandes sont de plus en plus nombreuses, 6 000 conversations entre policiers et justiciables ont déjà été traitées depuis cet été.

"Le confinement et la crise de la Covid-19 a accéléré les choses"

Pour trouver ses réponses, le justiciable n'a désormais plus besoin de se rendre au commissariat le plus proche, devant souvent patienter pusieures heures. A Bordeaux, les policiers ont installé depuis cet été la nouvelle plateforme numérique de la police nationale. Sur le site moncommissariat.fr on peut télécharger un formulaire administratif mais surtout on peut discuter en direct avec un policier, en cas de doute, avant de venir en commissariat.

"J’ai été victime d’un vol, d’une escroquerie à la carte bancaire, ou je crois l'avoir été et je ne sais pas à qui m’adresser", ce sont ces questions qui reviennent le plus souvent admet la commissaire, Caroline Mougnaud, qui pilote de ce nouveau service d’accueil de proximité numérique. Parce qu'effectivement on ne sais pas toujours à qui s'adresser, moncommissariat.fr répond à ces questions et doit ainsi rapprocher le citoyen du policier. "En cinq minutes on a un policier qui vous répond sur un tchat en ligne, c'est formidable", précise la commissaire.