Bordeaux : le groupe de Nicolas Florian critique les premiers mois de mandat de Pierre Hurmic

L’ex-maire de Bordeaux et chef de file de l’opposition de la droite et du centre s'est dit très critique vis à vis de la majorité avant le conseil municipal de ce mardi 29 septembre.

Nicolas Florian, chef de file du groupe d'opposition Bordeaux Ensemble accuse le nouveau maire Pierre Hurmic "d'improvisation" et critique sa gestion de la crise du Covid-19.

Lundi, en cette veille de conseil municipal, Nicolas Florian a dressé un bilan des premiers mois de mandat de Pierre Hurmic.



"C’est une nouvelle équipe municipale qui improvise", estime Nicolas Florian.

Les 10 élus d'opposition de droite et du centre ont en effet décidé de bien tenir leur rôle, à savoir contrôler les actes administratifs, critiquer, apporter la contradiction. Et on peut dire que sur ce point, le job est fait. Après 3 mois de prise en main, l'appréciation est déjà très sévère pour la majorité à Bordeaux.

