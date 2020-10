Bordeaux : "Merci pour l'invit'", offre un logement aux femmes sans abri

Dans la rue, en moyenne 40% des sans abri sont des femmes. Pour les protéger des agressions, quand la plupart des centres d'hébergement d'urgence n'ont plus de place pour elles, l'association Solinum a fondé le réseau citoyen "Merci pour l'invit'" à Paris et à Bordeaux. Le principe : mettre à l'abri les femmes chez des particuliers sur la Métropole. Un hébergement temporaire gratuit, qui dure entre 15 jours et un an, le temps d'amorcer leur ré-insertion.

20 femmes mises à l'abri à Bordeaux

C'est le cas de Julie* qui a quitté son appartement à cause son copain violent début 2020. A la rue, cette demandeuse d'asile de 24 ans est passée par le 115 et un foyer d’hébergement d’urgence avant de connaitre le dispositif "Merci pour l’invit'" qui lui a trouvé un toit sur la métropole bordelaise. Son témoignage est à écoutez ici :



Grâce à cette expérience Julie a pu prendre le temps de retrouver un logement. Aujourd'hui elle est même devenue bénévole pour le réseau "Merci pour l’invit’" afin d'informer les femmes à la rue.

"Sans-abri, on pense d'abord à trouver un lit et c'est compliqué d'avoir des projets d'avenir", souligne Juliette Lautrain. Néanmoins si seulement 20 femmes ont ainsi été mises à l’abri chez l’habitant c'est qu'il reste encore beaucoup à faire à Bordeaux, selon Juliette Lautrain, de l’association Solinum qui pilote le réseau bordelais. A écouter ici :

Pour rassurer les particuliers, qui peuvent s'inscrire via un formulaire pour proposer une chambre, Solinum s'engage à assurer le suivi pendant toute la durée de l’hébergement des femmes à la rue. Selon Juliette Lautrain, ce cadre permet "souvent de belles recontres entre les hebergeurs et les femmes".

* Le prénom a été modifié.