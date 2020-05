Bordeaux prépare la rentrée culturelle

Le ciné drive in place des Quinconces, les déambulations d’artistes au pied des immeubles... La mairie de Bordeaux n’a pas voulu oublier le monde de la culture pendant la crise, en organisant des dizaine d’événements via son plan « Gardons le lien avec la culture ». Un fond de soutien aux associations a été lancé et les premières aides d’urgence devraient être versées ces jours ci. Aujourd’hui, les regards se tournent vers l’après crise sanitaire : comment la culture va t elle reprendre ses droits à la rentrée ? Des réflexions sont en cours

"On réfléchit à la manière dont les lieux culturels vont rouvrir", explique Fabien Robert, adjoint à la culture à Bordeaux.

"Que voudra le spectateur ? rester en salle, aller en plein air ? ... On a crée un groupe de travail avec une 15zaine d'artistes et la ville réfléchit au soutien qu'elle pourra apporter aux artistes et aux lieux culturels pour redémarrer à l'automne".

Avant la rentrée, il y a la période estivale et de multiples propositions sont en préparation.

"Nous allons offrir une offre culturelle importante cet été, des performances dans les marchés, des déambulations, ou des spectacles à très petites jauges..."

D'ici l’été, ce sont les musées qui vont rouvrir progressivement.

Déjà le Musée du Vin et du Négoce a ouvert le 21 mai, en limitant le nombre de visiteurs à 9 personnes pour les visites guidée, avec mise à disposition de gel, masques et désinfection des locaux.

A partir du 13 juin. ce sera le Muséum de Bordeaux-Sciences et nature qui ouvrira, ainsi que les serres et les espaces d’expositions du Jardin Botanique

le 20 juin : le Musée des arts décoratifs et du design et le Musée d’Aquitaine

le 27 juin : le CAPC-musée d’art contemporain

le 4 juillet : le Musée des Beaux-arts

Ces réouvertures dépendent toutefois de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions du Gouvernement. Elles seront confirmées début juin

tous les renseignements sur www.bordeaux.fr