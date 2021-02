Bordeaux : réduction des voitures en ville, quelles réactions chez les commerçants cours de la Somme ?

La mairie de Bordeaux a ouvert une campagne de consultation sur le nouveau plan de circulation avec plus de pistes cyclables et un sens de circulation sans voiture cours de la Somme.

C'est une première à Bordeaux : la mairie a lancé ce mois-ci une consultation en ligne. Les Bordelais sont invités à donner leur avis sur le sens unique pour les voitures mis en place cours de la Somme. Après trois mois d'expérimentation, qu'en pensent les commerçants de la rue, très impactés ? Réponse dans ce reportage d'Alexis Montmasson :



Impossible de le remonter direction place de la Victoire, c'est réservé aux bus et aux vélos, en tout cas pour l'instant... Et à noter qu'il est également possible de donner son avis sur le sens unique mis en place dans la rue de Bègles. Vos avis ICI.