Bordeaux : un habitat partagé pour des personnes porteuses d'autisme

En matière innovations et d'avancées pour favoriser l’inclusion, l’habitat partagé se développe de plus en plus. A Bordeaux, dans le quartier Saint Pierre, une initiative a vu le jour.

Ils sont 9 jeunes, agés de 20 à 33 ans, porteur d’autisme, ils expérimentent depuis quelques mois et à tour de rôle une colocation. Une phase intermédiaire transitoire pour accompagner les projets de vie. C’est le cas de Léo, 24 ans, qui vient à l’appartement depuis un an et qui développe ses liens sociaux.

"J'aime beaucoup venir ici... j'ai une passion pour le foot et avec un autre jeune, Théodore, on reste dormir ici. J'aime bien être en contact avec les autres jeunes, ça me permet de me faire des amis".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le projet est porté par l’ABG 2017 et l’ARI, association pour la réadaptation et l’intégration, qui a fait appel à une ergothérapeute afin d’adapter l’appartement aux besoins.

"On peut voir des lumières tamisées, souvent un fond musical réclamé par les personnes autistes parce que ça les apaise.." explique Bénédicte Mendiboure, directrice autisme et projets inclusifs à l’ARI.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L’initiative est soutenue par le Département de Gironde à travers son plan d’accès à l’habitat inclusif. La collectivité, précurseur en la matière, a porté une quarantaine de logements déjà. Autant sont à l’étude sur toute la Gironde.

Sébastien Saint Pasteur est président de la commission handicap et inclusion au Conseil départemental de Gironde :

"On est très en avance sur des projets en lien avec la cérébro lésion, on a des initiatives sur la trisomie 21, également sur l'autisme et on va essayer d'avoir des réponses aussi pour les personnes âgées car cette problématique ne se pose pas uniquement pour des personnes en situation de handicap".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

En matière d’autisme, le Département de Gironde organise ce samedi 29 mai un « forum parcours Autisme et Handicap », avec des ateliers, tables rondes, activités sportives et de loisirs adaptées. RV dans le Médoc à Verteuil au domaine de Nodris.