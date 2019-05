Bouchage Delage : les enjeux d'une alliance

Les bouchages Delage, une des entreprises emblématiques de la région de Cognac et de la filière packaging ont été vendus au groupe italien Tapi qui était jusqu'à présent un de ses concurrents. Une décision justifiée par la volonté de pérenniser l'entreprise, mais qu'on apprend avec un peu de nostalgie car les Bouchages Delage étaient une des dernières entreprises familiales importantes du département. Christian Delage et ses deux enfants évoquent l'histoire de l'entreprise et expliquent pourquoi cette alliance va leur permettre d'atteindre leur objectif: devenir le leader mondial des bouchons pour les spiritueux haut de gamme.