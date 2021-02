Bourges : devenez figurant pour le prochain film de Jean-Jacques Annaud !

Après les enfants place aux grands ! L'équipe du film "Notre-Dame Brûle" est à la recherche de nombreux figurants pour incarner des touristes aux abords de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges dans le prochain film de Jean-Jacques Annaud, qui traitera de l'incendie qui a frappé de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Tout le monde peut tenter sa chance, puisque la production cherche des profils variés, de tous styles et de toutes origines, de 16 à... 90 ans !

Toutefois, prudence car sur internet certaines plateformes proposent de payer pour s'inscire au casting : "Il n'y a pas besoin de payer pour participer au casting du film" rappel Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la culture. "L'adresse mail que nous fournissons sur le site internet officiel de la mairie vous mettra directement en contact avec l'agence qui s'occupe de sélectionner les acteurs et les figurants du film".



RCF - Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges délégué à la culture.

Si vous voulez postuler, vous devez donc envoyer votre candidature à l'adresse ndbcastingregion@gmail.com avec deux photos, une en portrait et une autre en pied. Vous trouverez tous les détails sur le site internet de la ville. La municipalité, qui s'est associée au projet et accompagne l'équipe du film dans leurs démarches, est bien heureuse de ce coup de projecteur :"C'est un vitrine exceptionnelle ce tournage !" confirme Yannick Bedin, "c'est une production internationale, qui va tourner à l'internationale, donc forcément pour les amoureux de la cathédrale Notre-Dame mais aussi de l'architecture en général et de l'histoire de l'art, ça peut donner envie de venir à Bourges."



Wikimedia Commons - Notre-Dame de Paris en proie aux flammes le 15 avril 2019.

Quelques retombées économiques à la clef ?

Un tel évenement va forcément ramener beaucoup de monde à Bourges, entre acteurs, figurants et équipes techniques. Cependant, au vu de la date prévue pour le tournage à la cathédrale (entre le 9 et le 12 mars) difficile d'imaginer des terrasses de restaurantss et de cafés bondées dans le centre-ville, à cause de la situation sanitaire. Pour autant, la mairie espère quand même quelques retrombées économiques de cet événement d'ampleur : "Pour l'hôtellerie évidemment, pour le commerces et puis bien sûr pour la renommée de la ville" précise Yannick Bedin. "Le choix par le réalisateur, qui est un vrai choix du coeur, de cette cathédrale ne peut avoir qu'un impact positif pour la ville de Bourges."

Enfin, qui dit incendie dit forcément soldat du feu. La production veut donc faire participer au film des pompiers du département du Cher et a contacté pour cela le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) du Cher.