Bourges : la mairie offre des bons d'achats à 550 jeunes précaires

Des bons d'achats pour plus de 500 étudiants de Bourges. Ils sont offerts par la mairie. D'une valeur de 25 euros, ils peuvent être utilisés dans une cinquantaine de commerces berruyers. Un coup de pouce bienvenu pour les jeunes les plus précaires.



On parlera encore d'entraide avec l'épicerie solidaire de Châtillon-sur-Indre qui multiplie les projets pour aider les habitants. Elle aide actuellement 6 jeunes à trouver du travail.



Une colocation pour seniors va bientôt voir le jour dans le Cher à Brinon-sur-Sauldre. Une dizaine de résidents seront accueillis dans 400m2. Un intermédiaire entre domicile et EHPAD.



Les femmes mises en avant par les communiste de l'Indre. Les plus marquantes d'entre elles sont regroupées dans un livre. L'occasion de revenir sur leur combat.