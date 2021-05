Bourges : Les intermittents vont continuer d'occuper le théâtre Jacques Coeur

18% des français sont atteint d'obesité. Aujourd'hui des professionels se ce sont réunis pour une journée régionale. Ils ont notamment présenté un programme pour lutter contre l'addiction.



Les commerces dit non essentiels de nouveau ouverts depuis hier. Un soulagement pour les commerçants castelroussins notamment. De nombreuses animations prévues pour animer le centre ville.



Les terrasses de restaurants et de cafés ont églament rouvert hier. La ville de Bourges en a profité pour venir en aide aux restaurateurs Berruyers.



"Pas de réouverture sans droits sociaux et plan de reprise". C'est ce que clame les occupants du théâtre jacque cœur depuis maintenant 2 mois malgré la réouverture.