Bourges participe à sa manière aux Jeux olympiques de 2024

Acheter sur Internet pourrait bientôt être un peu plus écologique. Une société déoloise met en place une enveloppe sans plastique.



Bourges terre des jeux olympiques.C'est la raison de la venue hier de deux ministres et de Tony Estanguet, ancien champion de canoë et aujourd'hui président du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.



Une peinture murale de l’hôtel Lallemant à Bourges passée au crible par deux restauratrices. La ville de Bourges a demandé un bilan de l’état des peintures murales en vue d'une restauration.