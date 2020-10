Bourges salarie un premier médecin

Un premier médecin salarié recruté par la ville de Bourges ! Une pédiatre va exercer 3 jours par semaine aux gibjoncs. Objectif de la mairie recruter 10 médecins sur le mandat.



Et si on rendait légale la consommation de cannabis ? C'est la proposition de Gil Avérous le maire de Châteauroux. Une tribune signée en ce sens il y a quelques jours.



La fête de la science c'est ce week-end à Bourges ! Vingt stands présents au jardin de l'Archevêché dimanche. Cet événement se veut ludique et pédagogique.