Bretagne Vivante lance un concours vidéo pour les jeunes

L'association Bretagne Vivante donne la parole aux jeunes. Elle lance un concours vidéo sur le thème : "Un autre demain est possible". Seuls, en groupes ou en classe, les 12-25 ans doivent filmer avec leur smartphone, et faire un montage de 3 minutes maximum.

Pascal le Doeuff et Zoé Gourmelon, de Bretagne Vivante, détaillent les objectifs de ce concours.