Nous sommes dans l'église St Martial de Brigueuil, ou nous découvrons le travail fantastique réalisé par des bénévoles pour concevoir une immennse crêche de 30 m2 et de 7 mètres de haut, avec de grands sapins et ruisseau inclus ! Nous sommes accompagnés par des témoignages d'habitants et de la chorale "l'air du temps".

avec pour la crêche: Messieurs Marcel GROS, Jean Claude VIAUD, Bernard VIDAUD

Pour les témoignages: Madame Bernadette GROS et Monsieur Michel GAUDY

Pour la Chorale: Sa présidente Madame Nadine OZENNE et le chef de Choeur, Monsieur Pascal LARCHER