Bruno Valdevit, un miraculé du C19 et Danielle Bori adj. à l'éducation à Metz.

L'invité de la seconde demi-heure est Bruno Valdevit, maire d'Ars-sur-Moselle, proche de Metz qui se définit lui-même comme un miraculé du covid 19. En ce lundi jour de pré-reprise scolaire, Danielle Bori adjointe au maire en charge de l'éducation à Metz notre seconde invitée. Le journal régional est présenté par Sébastien Souici et nous débutons comme pendant le confinement et en ce premier jour de déconfinement avec Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et un chroniqueur, ce soir Tristan Atmania.