Bûche de Noël experts pâtissiers "Baïana" 2020: très exotique et très chocolat!

Biscuit sarrasin, croustillant, noix de pécan, gélifié et crémeux fruits exotiques, mousse chocolat noir/tonka, dacquoise chocolat...



C'est la recette (gourmande) de la bûche de Noël 2020 des experts pâtissiers de Lorraine, nommée "Baïana"!



Philippe FISCHER, gérant des pâtisseries FISCHER à Thionville Uckange et Hagondange nous dévoile cette recette, comment a t-elle été choisie, et nous dit comment il aborde cette fin d'année dans un contexte sanitaire, social, et économique incertain.



Les experts patissiers de Lorraine sont 90 dans toute la région. Pour trouver le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site https://expertspatissiers.fr