Budget de la région, burn-out des maires... au sommaire de l'Hebdo Région

L’actualité de la semaine, c’est le vote du budget de la région. Les conseillers régionaux des Pays de la Loire se sont réunis jeudi 20 et vendredi 21 juin pour voter le budget supplémentaire 2019.



L’initiative de la semaine, c’est celle du maire de Noyant–Village, petite commune rurale du Maine et Loire, qui a annoncé, vendredi dernier, sa démission du poste de président de l’Association des maires ruraux du Maine et Loire, submergé par les fonctions, qui se sont accumulés depuis la création des communes nouvelles. Sa démission de cette association est une nouvelle illustration du « burn-out » des maires.



A l’occasion de la journée mondiale du réfugié, rencontre cette semaine avec une famille de kosovars arrivée à Laval en Mayenne il y a 20 ans, suite au conflit qui les opposait aux serbes. 20 ans après, nous découvrirons un parcours d’intégration réussi.



Dans la rubrique actualité des diocèses, nous nous intéresserons au Synode du diocèse du Mans. Les orientations ont été promulguées il y a 10 jours. C’est l’heure d’un nouveau travail pour les catholiques du diocèse : la diffusion des orientations dans tout le diocèse.



Et enfin, nous irons courir contre la mer en Vendée, entre l’ile de Noirmoutier et le continent, où va se dérouler ce week-end, les 33èmes foulées du Gois.