Budget participatif 2019 : la Nièvre honore ses premiers lauréats.

Blandine DELAPORTE, vice-présidente du Conseil départemental en charge du dialogue citoyen.

Christian MALCOEFFE (président)

Yves RIBET (trésorier), association "Panier Luthenois".

Olivier OBERSON, président du Dojo Nivernais.

Lancé par le Conseil départemental, le dispositif a pour objectif que les habitants deviennent des citoyens actifs et acteurs de leurs territoires. Bouclé fin octobre dernier, le scrutin a désigné 32 projets parmi les 121 déposés. 16190 votants ont exprimé leurs suffrages par internet (7869 votants ) et dans 400 urnes (8321 votants). Le montant total de 314830 € des projets des lauréats sera financé à 80% par ce Budget participatif Nivernais. Les lauréats 2019 ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour réaliser les projets et justifier des dépenses engagées.