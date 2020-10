Budget Participatif Nivernais : ouverture du vote public

Le BPN est une action de démocratie participative voulue en 2019 par les conseillers départementaux. Les projets de la seconde saison du BPN seront soumis au vote des NIvernais entre le 15 octobre et le 15 novembre pour une proclamation des résultats avant Noël. L'enveloppe annuelle de la saison 2 équivaut à 250 000 euros. Le département s'engage à financer 80% de chaque projet élu dans la limite de 10 000€. Pour le vote du public, les urnes sont installées dans les mairies du département et dans les collèges. Il est également possible de voter en ligne sur le site www.budgetparticipatifnivernais.fr