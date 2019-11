Bureau des Etudiants de l’Ecole Brassart

Comme chaque mardi matin sur RCF, c’est maintenant l’heure de votre rendez-vous consacré à la vie associative tourangelle. Aujourd’hui, nous allons découvrir le Bureau des Etudiants de l’école Brassart de Tours. Pour en parler, nous sommes avec Margaux Hérault et Salo Jottreau, respectivement vice-présidente et trésorière, et nous allons notamment voir avec elles les missions et les activités de cette structure apportant convivialité et solidarité aux étudiants. On se retrouve tout de suite avec nos invitées !