Bus de la vaccination : sur la route de l'immunité collective ?

La philosophie des bus de la vaccination est simple : amener la vaccination aurpès de ceux qui ne peuvent pas aller se faire vacciner.

La priorité est donnée aux communes de moins de 2 500 habitants, partout sur le territoire du Département des Bouches-du-Rhône. Ce sont les communes participantes qui communiquent aux équipes mobiles des bus de la vaccination combien de personnes souhaitent se faire vacciner.

Un cadre rassurant

Les bus de la vaccination sillonnent les 5000 kilomètres carrés du département pour permettrent à tous ceux qui le souhaitent de se faire vacciner, surtout pour les personnes à mobilité réduite et qui n'auraient pas pu bénéficier des autres infrastructures.

Dans le village d'Alleins, au nord du département, ce sont 70 habitants qui reçoivent leur première dose de vaccin. Le bus de la vaccination mis à disposition par le Département des Bouches-du-Rhône vient compléter l'offre de vaccination du centre de Sénas, dont dépends la commune d'Alleins, et aux navettes spécialement mises en place par l'équipe municipale de Philippe Grange.

Contrairement au vaccinodrome le plus proche, à Coudoux, l'ambiance est plus intimiste avec les équipes du bus de la vaccination. Les sapeurs-pompiers du SDIS 13 sont également en charge de l'organisation, comme dans les centres de vaccination conventionnels, mais le nombre restreint des équipes, au plus près des habitants, est rassurant.

Vacciner les étudiants

Depuis le 1 mai tous les adultes de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner. Pour aller à la rencontre des étudiants le Département des Bouches-du-Rhône a mis en service une troisième bus de la vaccination, sans-rendez-vous, pour leur permettre de se faire vacciner.

Un soulagement pour Eric Berton, recteur de 'lacadémie d'Aix-Marseille, qui espère une rentrée universitaire "en présenteil" pour septembre 2021. L'université Aix-Marseille compte 88 000 personnels et étudiants, pour Eric Berton"ce sont des populations qui bougent beaucoup, c'est important de pouvoir les protéger".

100 doses étaient prévues pour le campus de Luminy à Marseille pour la première journée de ce bus de la vaccination sans rendez-vous. Martine Vassal convaincue du succès de ce dispositif auprès des étudiants a déjà annoncé le retou du bus au campus de Luminy et des doses en plus grand nombre. Retrouvez tous les prochains déplacements du bus.